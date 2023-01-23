『ロカビリースタイルのバンダナユニコーンフェイス パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 07時 46分に出品され03月29日 07時 46分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「バンダナユニコーン50年代60年代スタイルのギフト」より引用"



【商品名】

ロカビリースタイルのバンダナユニコーンフェイス パーカー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.49 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.05 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ロカビリースタイルのバンダナユニコーンフェイス

パーカー