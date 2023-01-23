『名入れ1ヵ所無料 野球 グランドコート ジュニア ゼット 長袖 グラコン 防寒 少年用グラウンドコート BOG815A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 10時 15分に出品され04月03日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 袖刺繍の名入れが1ヵ所無料。

※刺繍文字数は、8文字までとなります。



オプションで片胸刺繍、袖刺繍、圧着背マークもお受けしております。(有料)

ご希望の方は、「マーク加工をご希望の方はこちらをクリック」のボタンよりご購入をお願いします



寒さを感じる身頃にはキルティング裏地を採用し保温性を高め、袖部分は脱着しやすさを考えて裏起毛にした「ハイブリッド」仕様の新しいグラコンです。



表地素材；ナイロン１００％（ナイロンツイル）

裏地素材/身頃：ポリエステル１００％（中綿キルティング）、袖：ポリエステル１００％（起毛トリコット）

袖裏・手口・裾：ポリエステルフライス

タイプ：ポケット付き、裏地付き

生産国：ベトナム製

カラー：1900/ブラック、2500/ロイヤルブルー、2900/ネイビー、6400/レッド



品番

BOG815A



商品名

少年用グラウンドコート



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