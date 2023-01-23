『ヨネックス ウィメンズウォームアップシャツ 57078-019 レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 03分に出品され04月05日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 仕様:ストレッチ、制電

サイズ:S(身丈(cm)58 胸囲(cm)96 裾周り(cm)92)・M(身丈(cm)60 胸囲(cm)100 裾周り(cm)96)・L(身丈(cm)62 胸囲(cm)104 裾周り(cm)100)・O(身丈(cm)64 胸囲(cm)108 裾周り(cm)104)・XO(身丈(cm)66 胸囲(cm)112 裾周り(cm)108)



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