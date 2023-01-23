『【ワケアリ】トムフォード TOM FORD タスカンレザーオードパルファムEDPスプレィ30mL【香水】誕生日 プレゼント ギフト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 23時 48分に出品され03月20日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 上質のレザーを愛するトム フォードが生み出したこのセクシーなフレグランスは、レザーの動物的な香りとなめらかな質感を見事に表現しています。オリバナム、ジャスミン、ブラック スエードを加えることによって、野性味がありながら洗練された、モダンなイメージをもたらしています。

※製造時の外装初期不良、または国内外の輸送時に外箱orボトルにダメージを受けた商品となります。特に破損がひどいものは箱なしとなりますが、品質に問題はございません。ご了承いただいたうえでのご購入の程、宜しくお願いいたします。

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