『【ワケアリ】トムフォード TOM FORD タスカンレザーオードパルファムEDPスプレィ30mL【香水】誕生日 プレゼント ギフト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 23時 48分に出品され03月20日 23時 48分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
上質のレザーを愛するトム フォードが生み出したこのセクシーなフレグランスは、レザーの動物的な香りとなめらかな質感を見事に表現しています。オリバナム、ジャスミン、ブラック スエードを加えることによって、野性味がありながら洗練された、モダンなイメージをもたらしています。
※製造時の外装初期不良、または国内外の輸送時に外箱orボトルにダメージを受けた商品となります。特に破損がひどいものは箱なしとなりますが、品質に問題はございません。ご了承いただいたうえでのご購入の程、宜しくお願いいたします。
※パッケージリニューアルや生産国の違いなどに伴い掲載画像と異なる場合がございます。
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落札価格7609円
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終了
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