『ペットラインプロバラ プロフェッショナルバランス 子犬用 6kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 00時 31分に出品され03月06日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットラインプロバラ プロフェッショナルバランス 子犬用 6kg



【商品説明】

・こちらの商品はリニューアル前の商品になります。



【サイズ】

高さ : 28.60 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 6.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。