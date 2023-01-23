『キャットタワー 猫タワー 据え置き おしゃれ スリム 大型猫 宇宙船 麻紐 爪とぎタワー かわいい 北欧 ストレス解消 頑丈 多頭飼い【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 23時 47分に出品され04月25日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品について：



01 本能的に遊ペるアイテム



02 たくさん機能があるスリムキャットタワー実用性満点



03 安全性満点！



04 高さを重視したいなら、170cm以上あるタイプ



05組立簡単 デザインが豊富



06爪とぎは必要不可欠



07見晴らしい展望台x3



08アイクロベルボア生地を採用



09ちょうどいい段差で登るも降りるも楽々動線