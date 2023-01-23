『ポールスチュアート ベルト ダークブラウン SB00610DB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 13時 45分に出品され04月13日 13時 45分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アンティーク加工を施したポールスチュアートのベルトは、革靴との相性が良く上品でコーディネートに彩りを演出します。 商品名／ポールスチュアート ベルト 包装形態／約15×12.5×4.5cm(化粧箱入） 商品サイズ／現品約3×115cm 商品内容／ピン式、調整可最大ウエスト約100cmまで対応可 メーカー品番／SB00610DB 素材／牛革 賞味期限／製造日より約0日 原産国／日本 本体数／1
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落札価格7609円
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終了
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