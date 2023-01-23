『LAORENTOU ショルダーバッグ メンズ 高級牛本革 ボディバッグ 斜めがけ レザー 大容量 軽量 肩掛け メッセンジャーバッグ 紳士用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 52分に出品され04月01日 14時 52分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LAORENTOU ショルダーバッグ メンズ 高級牛本革 ボディバッグ 斜めがけ レザー 大容量 軽量 肩掛け メッセンジャーバッグ 紳士用
【商品説明】
・メイン素材: 牛
・?【 万能】- 当社のメンズハンドバッグは、カジュアル使用/仕事/デート/パーティー/旅行/ビジネス/レジャー/ドレスアップイベントに最適です。また、男性の誕生日、バレンタインデー、父の日、記念日、感謝祭、クリスマスなどの贈り物にも最適です。
・?【2色】- ブラックとブラウンの2色展開。 LAORENTOU メンズレザーショルダーバッグの絶妙な工芸品と組み合わせた2つの異なるスタイルで、スタイルに合わせて異なる色のショルダーバッグを選択できます。 ショルダーバッグの色は、あなたが選ぶことで、人生もそうです。 丁寧に作られた素材とユニークなデザインが、このバッグをよりファッ
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 33.10 cm
重量 : 850.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7609円
13 入札履歴
終了
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