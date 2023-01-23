『【在庫目安：お取り寄せ】 アドテック ADS2666N-HE8G DDR4-2666 260pin SO-DIMM ECC 8GB 省電力【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 17時 56分に出品され03月29日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ADS2666N-HE8G アドテック ADS2666N ADS2666NHE8G ADTEC DDR4-2666 260pin SO-DIMM ECC 8GB 省電力