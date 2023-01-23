『プールキューホルダー 9キューを保持 ビリヤードプールキューラック プールバー用 ブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 06時 38分に出品され05月06日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
素材: ビリヤード キュー ホルダーは.高品質の無垢材で作られており.強く.安定しており.耐久性があります.容量: 床置きプール ポール ラックには.ビリヤード キュー.ゴルフ クラブ.釣り竿などを収納するための 9 つの穴があります.デザイン: シンプルなデザイン.優れた仕上がり.エレガントで滑らかなラインと丸いエッジ.機会:垂直ポールフレームは.ゲームルーム.ビリヤードホール.ジム.バー.パーティーなどに適しています.ギフト: ビリヤードが好きな友人や恋人への素晴らしい贈り物です.
仕様:
素材: 木材
サイズチャート:
40cm×74cm/15.75インチ×29.13インチ
パッケージに含まれるもの:
1 ビリヤード キュー ホルダー
注意:
手作業による測定とモニターの違いにより.多少の誤差はご容赦ください....
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落札価格7609円
564 入札履歴
終了
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