『国内メーカー HDMIセレクター RS-HDSW41A-4K 4K60Hz 音声分離出力付 4入力 ACアダプター 光デジタル 自動 手動 切替 120Hz PS5【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 43分に出品され03月10日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 国内メーカー HDMIセレクター RS-HDSW41A-4K 4K60Hz 音声分離出力付 4入力 ACアダプター 光デジタル 自動 手動 切替 120Hz PS5



4台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力、4K/60Hz(4:4:4)18Gbps対応



HDR映像対応、テレビの音声をアンプへ出力する「ARC」に対応



音声出力は HDMI， 光デジタル， 同軸デジタル， アナログの4系統



「自動切替」から「手動切替」になるハイブリット切替方式



NINTENDO SwitchやPS4Pro、PS4、PSVR、PS3など、人気のゲーム機に対応