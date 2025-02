SUNWAYFOTO FB-28i 自由雲台 スクリューノブ クランプ アルカスイス互換 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

SUNWAYFOTO FB-28i 自由雲台 スクリューノブ クランプ アルカスイス互換 並行輸入品



【商品説明】

・A Level equipped with clamp on

・All CNC Machined Metal Knobs Allows for a smooth operation and 高信頼 resistant, durable, and

・Max load capacity: 12kg (Practical Weight Capacity: 2kg)

・Mini size but provide fixed power

・Small size perfect for your tripod



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。