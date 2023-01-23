『SUNWAYFOTO FB-28i 自由雲台 スクリューノブ クランプ アルカスイス互換 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 23分に出品され03月31日 22時 23分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SUNWAYFOTO FB-28i 自由雲台 スクリューノブ クランプ アルカスイス互換 並行輸入品
【商品説明】
・A Level equipped with clamp on
・All CNC Machined Metal Knobs Allows for a smooth operation and 高信頼 resistant， durable， and
・Max load capacity: 12kg (Practical Weight Capacity: 2kg)
・Mini size but provide fixed power
・Small size perfect for your tripod
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 10.80 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7609円
656 入札履歴
終了
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