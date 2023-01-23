『ホットウィール マテル ミニカー x1958 Hot Wheels 69 Dodge Coronet Superbee [red with Flames]， Sh【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 18分に出品され04月22日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ホットウィール マテル ミニカー ホットウイール x1958 Hot Wheels 69 Dodge Coronet Superbee [red with Flames]， Showroom 212/250

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型番：x1958

関連：ホットウィール，マテル，ミニカー，ホットウイール