『ヨガザフ ブルー ラベンダー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 53分に出品され04月06日 14時 53分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヨガザフ ブルー ラベンダー
【商品説明】
・メディテーション（瞑想）や プラナヤマ（調息）のためのザフ
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7609円
667 入札履歴
終了
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