『La-VIE(ラヴィ) ハンドル付きトランポリン トランポリンヒート 静音バンド仕様 3B-5101【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 03時 21分に出品され05月05日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
La-VIE(ラヴィ) ハンドル付きトランポリン トランポリンヒート 静音バンド仕様 3B-5101
【商品説明】
・サイズ（約）：［本体］直径91×高127cm ［折りたたみ時］縦34×横70×厚8cm、パッケージサイズ（約）：幅70×奥13×高37cm
・対荷重（約）：［最大］80kg
・重量（約）：7kg
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 71.00 cm
重量 : 8.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7609円
283 入札履歴
終了
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