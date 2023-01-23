『4-in-1 Take Apart Car Toys for Boys DIY Engineering Construction Tr 並行輸入【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 38分に出品され04月03日 09時 38分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Construction Truck・Construction Truck 89-406

・・Color:Construction Truck

・4 in 1 Construction Toys - This assemble engineering building vehicle playset comes with a electronic drill tool that allows a child to take the trucks apart and put them back together. Really educational and motivates kids to learn more on how to build and enhance hands-on skill!

・STEM Ingenious Learning Cars - This is a great choice for a child that likes to build 4 different models Dump Truck Cement Mixer Excavat

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 4-in-1

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