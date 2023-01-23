『宿命迴響：命運節拍 運命 takt op.Destiny コスプレ 衣装 cosplay イベント パーティー コスチューム 変装 仮装 mg117【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 17時 46分に出品され04月29日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本商品は新品です。<br>

※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）<br>

<br>

構成:ワンピース、腰帯、ソックス、アームカバー、頭飾り、襟飾り、手飾り、足飾り。

<br>

材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。<br>

<br>

※衣装はオーバーロック処理されてます。 <br>

※生地をレーザー照射で焼き切っているので、カットの部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）<br>

<br>

以下検索用＃<br>

宿命迴響：命運節拍 コスプレ衣装

運命

地獄

きらきら星変奏曲

カルメン

くるみ割り人形

ボレロ

こうもり

シバ