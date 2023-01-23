『Weaver Tactical Rings 30mm， Six Hole， Medium， Matte【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 20時 44分に出品され05月04日 20時 44分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Weaver Tactical Rings 30mm， Six Hole， Medium， Matte
【商品説明】
・1インチ。ミディアムリングの高さ(ベースからチューブの底まで):0.3インチ。
・3つの高さオプションがあります。
・6つの接触点
・6穴タクティカルスタイルのリング。
・チューブ直径 - 1インチ。
・マット、ブラック
・中程度の高さ
【サイズ】
高さ : 3.71 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
162 入札履歴
終了
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