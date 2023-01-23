『ドーチェ クラッチショルダー SFB-2371 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 04時 27分に出品され03月11日 04時 27分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドーチェ クラッチショルダー SFB-2371 ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 21.34 cm
奥行 : 35.56 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
69 入札履歴
終了
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