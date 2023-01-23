『ドーチェ クラッチショルダー SFB-2371 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 04時 27分に出品され03月11日 04時 27分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドーチェ クラッチショルダー SFB-2371 ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 21.34 cm

奥行 : 35.56 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ドーチェ

クラッチショルダー

SFB-2371

ブラック