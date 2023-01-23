『（正規品）シュピーゲル シュピーゲル 直巻スプリング 62φ 2本セット 200mm 4K Spiegel 車 自動車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 06時 15分に出品され04月10日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：シュピーゲル / Spiegel
商品名：シュピーゲル 直巻スプリング 62φ 2本セット 200mm 4K
メーカー品番：SKP-SPT6220004-90001
しなやかさと強剛を高次元でバランスさせた直巻スプリングがついに誕生！独自に培った膨大なデータをフィードバックし開発されました。妥協しない足回りのセッティングで、ストリート・サーキットの高みへ。こだわりのスプリング素材と品質直巻スプリングにはプロスペックシリーズ同様、SAE9254規格の高品質スチールを使用し、高強度高耐久性に優れた冷間圧延技術にて製造しております。また、ストローク耐久性テストを行い徹底した品質管理を行うことで、へたりの少ないスプリングの開発を可能にしました。安定したスプリング特性高品質素材と冷間圧延技術により、高剛性でしなやかなスプリング特性を実現しました。さらに、スプリングの軽量化との相乗効果で路面に対する追従性、コーナリング時の回頭性、安定した操舵性を向上させることができます。そして、長期にわたって性能を保てるようにバネレート公差も最小限に抑え、防錆加工も施されていま…
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エスペリア スーパーダウンサス 前後セット eKスポーツ 2WD ターボ H81W 02/9〜2006/09 ESB-427
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¥ 7583
エスペリア スーパーダウンサス 前後セット eKアクティブ 4WD NA/V H81W 04/5〜2006/09 ESB-1374
¥ 7583
エスペリア スーパーダウンサス 前後セット eKアクティブ 4WD NA/V H81W 04/5〜2006/09 ESB-1374
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エスペリア スーパーダウンサス 前後セット eKアクティブ 2WD NA/V H81W 04/5〜2006/09 ESB-1372
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落札価格7608円
940 入札履歴
終了
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