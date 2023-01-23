CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬【2025年度カレンダ】

商品情報

サイズ

高さ : 11.70 cm

横幅 : 23.70 cm

奥行 : 30.70 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【商品名】



CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬 猫/羊/その他の動物に適用 【日本語説明書付き】



プロダクトカテゴリ：ペット用バリカン、クリッパー



・【プロ精度のトリミング用バリカン】丈夫かつ高品質なチタニウムの刃とセラミック製可動式の刃が圧倒的なトリミング経験をお届けします。放熱も早く、長時間の使用が可能です。長時間のご使用の後でも、刃が鋭いまま保たれます。

・【全身カット対応でき】二種類サイズのリミットコームを提供しているため、3ｍｍ、6ｍｍ、9ｍｍ、12ｍｍの四種類のサイズを選択可能！調整できな回転速度と組み合わせて使用すると、ペットの目・耳・顔・爪・お尻・辺り…どんなところでも思いっきりカッ