『CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 08時 21分に出品され04月25日 08時 21分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
高さ : 11.70 cm
横幅 : 23.70 cm
奥行 : 30.70 cm
重量 : 1.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【商品名】
CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬 猫/羊/その他の動物に適用 【日本語説明書付き】
プロダクトカテゴリ：ペット用バリカン、クリッパー
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・【全身カット対応でき】二種類サイズのリミットコームを提供しているため、3ｍｍ、6ｍｍ、9ｍｍ、12ｍｍの四種類のサイズを選択可能！調整できな回転速度と組み合わせて使用すると、ペットの目・耳・顔・爪・お尻・辺り…どんなところでも思いっきりカッ
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落札価格7608円
187 入札履歴
終了
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