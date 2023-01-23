『清代花鳥 歴代経典絵画解析 中国絵画/清代花鸟 历代经典绘画解析【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 23分に出品され03月03日 20時 23分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：新華書城



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序 ：



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ISBN：9787539452661



出版日：2012年9月1日



言語：中国語(簡体)



ページ：108



商品サイズ：A3 42.0 x 28.2 x 0.9cm



商品重量：1150g



発送方法：定形外郵便