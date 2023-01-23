『唐筆 長峰狼毫大中小楷 3本セット イタチの毛 書画筆/莫奈MONET 长峰狼毫大中小楷 狼毫毛笔【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 09分に出品され03月04日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：新華書城
本・雑誌・コミック
イタチの毛でつくりましたので書画とも使えます。硬い筆です。
特に楷書、隷書用にお勧めします。
※取扱注意事項:
使用後は毛先に水を含ませ紙に線を引くように毛先を整えながら水分を取って下さい。
これを2、3回繰り返していただければ次回使う時に固まらず先割れも起きにくくなります。
商品重量：30g
発送方法:メール便
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落札価格7608円
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終了
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