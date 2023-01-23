『iPad 10.2/iPad 9.7 /air1/pro9.7/ air2/ iPad pro10.5/air3用/ iPad pro11用キーボードケース 7色LEDバックライト ワイヤレス Bluetoothキーボード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 16分に出品され03月13日 17時 16分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様

バージョン：Bluetooth V3.0

動作範囲：10メートル以内

Modulation System:GFSK(変調方式)

待機時間：約60日

充電時間：約4-5時間

内蔵充電池容量：160mA

稼動時間：約55時間

電池寿命：約3年

動作環境：-10〜＋55

セット内容

脱着可能なワイレスキーボード ×1

充電ケーブル(microUSB-USB) ×1

対応機種

New iPad 9.7 (2018/2017)

iPad (第 6 世代)：A1893：A1954

iPad (第 5 世代)：A1822：A1823

iPad Pro9.7：A1673：A1674：A1675

iPad Air 2：A1566：A1567

Air1：A1474：A1475

iPad Pro10.5：A1701：A1709 AIR3 用iPad Air (第 3 世代)：A2152、A2123、A2153

iPad Pro11：A1980：A2013：A1934

iPad 10.2 第七世代 対応型番： A2200 A2198 A2197