『熊野筆(化粧筆) 竹宝堂 リキッドブラシ イタチ G-12 メイクブラシ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 29分に出品され03月20日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
熊野筆(化粧筆) 竹宝堂 リキッドブラシ イタチ G-12 メイクブラシ
【商品説明】
・サイズ:-
・内容量:1本
・原産国:日本
【サイズ】
高さ : 1.30 cm
横幅 : 3.30 cm
奥行 : 11.40 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
207 入札履歴
終了
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