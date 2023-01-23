『熊野筆(化粧筆) 竹宝堂 リキッドブラシ イタチ G-12 メイクブラシ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 29分に出品され03月20日 08時 29分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

熊野筆(化粧筆) 竹宝堂 リキッドブラシ イタチ G-12 メイクブラシ



【商品説明】

・サイズ:-

・内容量:1本

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 1.30 cm

横幅 : 3.30 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。