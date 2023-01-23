XTreme Classic HPSランプ 400w【2024年最新】

商品説明

XTreme Classic は、GIB フラワー・スペクトラムXTremeの復刻版です。

光が強いだけでなく、光合成に有効な波長域で植物に効率良く光合成させることができます。開花だけでなく、生長もカバーする、すべての栽培期間に有効です。生長から開花(収穫)まで、このひとつのランプでOKです。光を好む植物に最適です。ランプ効率が高いだけでなく、低い電力で点灯できるので、故障やトラブルが少ない省エネ設計・高効率のHPSランプです。





＜製品詳細＞

400W

色温度 : 2050K

光束 : 58000 lm

光合成有効光量子束(PAR) : 713 μmol/S

光合成有効光束(Phyto-lm) : 128000lm

口金 : E40(39)/E45

点灯方向 :全方向



※ランプの点灯には、専用の安定器が必要です。日本製安定器では点灯しませんので、ご注意ください。