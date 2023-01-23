『XTreme Classic HPSランプ 400w【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 51分に出品され04月01日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
XTreme Classic は、GIB フラワー・スペクトラムXTremeの復刻版です。
光が強いだけでなく、光合成に有効な波長域で植物に効率良く光合成させることができます。開花だけでなく、生長もカバーする、すべての栽培期間に有効です。生長から開花(収穫)まで、このひとつのランプでOKです。光を好む植物に最適です。ランプ効率が高いだけでなく、低い電力で点灯できるので、故障やトラブルが少ない省エネ設計・高効率のHPSランプです。
＜製品詳細＞
400W
色温度 : 2050K
光束 : 58000 lm
光合成有効光量子束(PAR) : 713 μmol/S
光合成有効光束(Phyto-lm) : 128000lm
口金 : E40(39)/E45
点灯方向 :全方向
※ランプの点灯には、専用の安定器が必要です。日本製安定器では点灯しませんので、ご注意ください。
商品カテゴリ
商品コード
hps-014
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落札価格7608円
240 入札履歴
終了
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