『ブラケットライト 玄関照明 壁掛け灯 ガーデンライト レトロ 壁掛け照明 ウォールライト ポーチライト 照明器具 壁掛けライト アンティーク 防水 外灯 庭園灯【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 06時 42分に出品され03月20日 06時 42分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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材質 アルミダイカスト（塗装）、ガラス
寸法 壁に取り付けた状態で
本体 高40cm幅19cm奥行25cm
電球付き：1ケ/E27口金/LED＝4W（明るさ40W相当）
主な仕様：防水 防雨型 エクステリアライト
場所：外壁等 屋外用（防雨仕様）室内も可 外灯 門柱灯 庭園灯 玄関灯 廊下 カフェー 店舗 寝室
取付方法： 取り付けにつきまして、表側はビスで簡単に止めれますが、裏側に電線の結線がございますので、電気工事士などの有資格者にお願いして下さい。
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落札価格7608円
843 入札履歴
終了
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