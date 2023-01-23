ブラケットライト 玄関照明 壁掛け灯 ガーデンライト レトロ 壁掛け照明 ウォールライト ポーチライト 照明器具 壁掛けライト アンティーク 防水 外灯 庭園灯【コストコ お買い得】

商品情報

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材質 アルミダイカスト（塗装）、ガラス



寸法 壁に取り付けた状態で

本体 高40cm幅19cm奥行25cm



電球付き：1ケ/E27口金/LED＝4W（明るさ40W相当）



主な仕様：防水 防雨型 エクステリアライト



場所：外壁等 屋外用（防雨仕様）室内も可 外灯 門柱灯 庭園灯 玄関灯 廊下 カフェー 店舗 寝室



取付方法： 取り付けにつきまして、表側はビスで簡単に止めれますが、裏側に電線の結線がございますので、電気工事士などの有資格者にお願いして下さい。