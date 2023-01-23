『アーノルドパーマー 革バックバンドサンダル AP6621 メンズ D/ブラウン 24.0~24.5 cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 07時 19分に出品され03月09日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アーノルドパーマー 革バックバンドサンダル AP6621 メンズ D/ブラウン 24.0~24.5 cm
【商品説明】
・Closure: Button
・Heel Height: 3 cm
・Material: Fur
・Sole Material: Polyurethane
・Sole Thickness: 0.6 inches (1.5 cm)
・Strap type: アンクルスト， トゥストラップ
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
869 入札履歴
終了
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