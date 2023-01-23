『アーノルドパーマー 革バックバンドサンダル AP6621 メンズ D/ブラウン 24.0~24.5 cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 07時 19分に出品され03月09日 07時 19分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーノルドパーマー 革バックバンドサンダル AP6621 メンズ D/ブラウン 24.0~24.5 cm



【商品説明】

・Closure: Button

・Heel Height: 3 cm

・Material: Fur

・Sole Material: Polyurethane

・Sole Thickness: 0.6 inches (1.5 cm)

・Strap type: アンクルスト， トゥストラップ



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ アーノルドパーマー

革バックバンドサンダル

AP6621

メンズ

D/ブラウン

24.0~24.5

cm