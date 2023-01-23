『野球盤 3Dエース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 03時 30分に出品され03月10日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
野球盤 3Dエース
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 43.60 cm
奥行 : 43.80 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
208 入札履歴
終了
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