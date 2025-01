ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.417 アイドルマスター ミリオンライブ Welcome to the New St@g【お歳暮】

商品情報

【商品名】

ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.417 アイドルマスター ミリオンライブ Welcome to the New St@g



【商品説明】

・(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

・製品サイズ:520×350×2mm



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 5.30 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。