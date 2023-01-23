『アンブロ スクエアリュック デイパック バックパック 二層 シューズボックス 大容量 Loreley 70205 メンズ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 07時 15分に出品され03月25日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,607円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ スクエアリュック デイパック バックパック 二層 シューズボックス 大容量 Loreley 70205 メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ベーシック

・ポケットの数:8(外側5/内側3)

・全長 タテ56cmxヨコ32cmxマチ20cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:1000g



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 50.50 cm

奥行 : 58.20 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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