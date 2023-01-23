『アンブロ スクエアリュック デイパック バックパック 二層 シューズボックス 大容量 Loreley 70205 メンズ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 07時 15分に出品され03月25日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,607円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ スクエアリュック デイパック バックパック 二層 シューズボックス 大容量 Loreley 70205 メンズ ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ベーシック
・ポケットの数:8(外側5/内側3)
・全長 タテ56cmxヨコ32cmxマチ20cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:1000g
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 50.50 cm
奥行 : 58.20 cm
重量 : 1.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7607円
195 入札履歴
終了
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