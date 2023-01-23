『ロイヤルカナン FHN エイジングステアライズド 12+ 高齢猫用 4kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 35分に出品され03月09日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,607円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン FHN エイジングステアライズド 12+ 高齢猫用 4kg



【商品説明】

・内容量：4kg



【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 4.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。