『ロイヤルカナン FHN エイジングステアライズド 12+ 高齢猫用 4kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 35分に出品され03月09日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,607円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン FHN エイジングステアライズド 12+ 高齢猫用 4kg
【商品説明】
・内容量：4kg
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 4.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ロイヤルカナン FHN エイジング 12+ 猫用 4kg
¥ 7605
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落札価格7607円
29 入札履歴
終了
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