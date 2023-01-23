『アーテミス (Artemis) アガリクスイミューンサポート 中粒(普通粒) 6.8kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 45分に出品され03月10日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,607円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーテミス (Artemis) アガリクスイミューンサポート 中粒(普通粒) 6.8kg



【商品説明】

・原産国:アメリカ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :36×8×56cm

・本体重量:6800g



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 37.10 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 6.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。