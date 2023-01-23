『ALPEN(アルペン) カウンターシンク 25.0mm コバルトハイス 229002500【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 27分に出品され03月24日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ALPEN(アルペン) カウンターシンク 25.0mm コバルトハイス 229002500
【商品説明】
・3枚刃
・カッター先端角():90
・シャンク径(mm):10
・先端径(mm):3.8
・先端角:90
・全長(mm):67
・有効刃径(mm):25.0
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 3.80 cm
奥行 : 10.75 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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781 入札履歴
終了
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