Allan Holdsworth【2025年度カレンダ】

商品情報

（中古品）Allan Holdsworth

※お届け：受注後に商品状況確認、梱包します。到着まで3日から7日程度とお考え下さい。

必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。

商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しております。中古商品の為、外観の傷や汚れ、また元箱や付属品、特典の有無など掲載内容と異なる場合がございます。

気になる事は、必ず購入前にお問い合わせフォームよりご質問下さい。

注意点の例：電話機の場合、一部付属品が欠品している場合がございます。特に子機がない場合もございます。

書籍の場合ーー経年による使用感や汚れ日ヤケ（稀に書き込みライン引き）等ある場合もありますが、通読の問題はございません。雑誌の付録等はない場合がございます。

DVDの場合ーーレンタル落ちはケースは無くディスクとジャケットのお届けとなることや使用感や汚れ日ヤケ等ある場合もあります。

※一部商品にて外装に損傷がある場合がございます。商品本体には問題ありませんのでご了承願います。