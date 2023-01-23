『ドキュメント 7250 エントラントレインスーツII サックス Lサイズ 65652【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 33分に出品され03月29日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドキュメント 7250 エントラントレインスーツII サックス Lサイズ 65652
【商品説明】
・[サイズレンジ]: S， M， L， LL， 3L， 4L
・[生産国]: 中国 [素材]: ナイロン100%エントラント加工， 超撥水， ライナー:ポリエステル100%
・[適応胴囲]: S:66~74cm， M:72~80cm， L:78~88cm， LL:86~96cm， 3L:94~104cm， 4L:102~126cm
・[適応胸囲]: S:78~86cm， M:84~92cm， L:90~98cm， LL:96~104cm， 3L:102~110cm， 4L:108~122cm
・[適応身長]: S:150~160cm， M:160~170cm， L:170~180cm， LL:175~185cm， 3L:175~185cm， 4L:18
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7606円
828 入札履歴
終了
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