『サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ 4.5L (4~6人用) クリアブラウン KBG-4500 CBW【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 01時 15分に出品され03月24日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ(約):31×26.5×24cm、本体重量(約):3.1kg

素材・材質:調理鍋本体/ステンレス鋼・アルミニウム、調理鍋フタ/強化ガラス(底の厚さ5.0mm はり底含む)、調理鍋取っ手・ツマミ/フェノール樹脂、保温容器本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温容器フタ/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、カタ・底/ポリプロピレン

付属品:クッキングブック

対応熱源:200V 電磁調理器(IHクッキングヒーター)、ガス、電気プレート、ハロゲンヒーター、シーズヒーター

生産国:中国

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