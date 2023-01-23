『サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ 4.5L (4~6人用) クリアブラウン KBG-4500 CBW【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 01時 15分に出品され03月24日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(約):31×26.5×24cm、本体重量(約):3.1kg
素材・材質:調理鍋本体/ステンレス鋼・アルミニウム、調理鍋フタ/強化ガラス(底の厚さ5.0mm はり底含む)、調理鍋取っ手・ツマミ/フェノール樹脂、保温容器本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温容器フタ/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、カタ・底/ポリプロピレン
付属品:クッキングブック
対応熱源:200V 電磁調理器(IHクッキングヒーター)、ガス、電気プレート、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
生産国:中国
弊社委託先倉庫より配送される場合がございます。
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落札価格7606円
110 入札履歴
終了
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