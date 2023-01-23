『ショルダーバッグ メンズバッグ 本革 メッセンジャー 斜めがけバッグ ビジネス カジュアル 斜め掛け アウトドア シンプル 旅行 肩掛け 鞄 バッグ 通学通勤 軽量【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 47分に出品され03月25日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
素材 本革
サイズ 横24.5CM*縦29.5CM*マチ6.5CM ベルトの長さ：83-143CM
採寸方法の違いで、1-2センチの誤差が出る場合がございます。
重量：0.85kg
カラー：写真色
モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります
【精選されたトップレイヤー牛革で作られ】
高級柔らかい牛革素材で、熱や変形に強いレザー素材です。自然スタイルを保留する仕上げです。繊維の密度が高いので弾力性が強く丈夫です。簡単で高級感のあるデザインで、よい素材の上、細部まで職人の技が凝縮されています。
【大容量で多機能の収納デザイン】
iPad、ファイル、B5手帳、携帯電話、財布、折り畳み傘などの収納ができます。 ポケ ット充実で小物など分けて収納できます。日常、通勤、通学に使えます。 やぶれ、汚れにくく、防水効果も高い、四季適用です。
【プレゼントにもお勧めの一品 】
本革だからこその味わいがいろんな場合に使えます。大切な人にプレゼントとして多くのお客様にご愛用いただきます。 誕生日、バレンタインデイー、クリスマス、父の日などの時の贈り物にも適です。プレゼント用に選びたい商品です。
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落札価格7606円
197 入札履歴
終了
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