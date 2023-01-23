ショルダーバッグ メンズバッグ 本革 メッセンジャー 斜めがけバッグ ビジネス カジュアル 斜め掛け アウトドア シンプル 旅行 肩掛け 鞄 バッグ 通学通勤 軽量【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品情報



素材 本革



サイズ 横24.5CM*縦29.5CM*マチ6.5CM ベルトの長さ：83-143CM

採寸方法の違いで、1-2センチの誤差が出る場合がございます。



重量：0.85kg



カラー：写真色

モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります



【精選されたトップレイヤー牛革で作られ】

高級柔らかい牛革素材で、熱や変形に強いレザー素材です。自然スタイルを保留する仕上げです。繊維の密度が高いので弾力性が強く丈夫です。簡単で高級感のあるデザインで、よい素材の上、細部まで職人の技が凝縮されています。



【大容量で多機能の収納デザイン】

iPad、ファイル、B5手帳、携帯電話、財布、折り畳み傘などの収納ができます。 ポケ ット充実で小物など分けて収納できます。日常、通勤、通学に使えます。 やぶれ、汚れにくく、防水効果も高い、四季適用です。



【プレゼントにもお勧めの一品 】

本革だからこその味わいがいろんな場合に使えます。大切な人にプレゼントとして多くのお客様にご愛用いただきます。 誕生日、バレンタインデイー、クリスマス、父の日などの時の贈り物にも適です。プレゼント用に選びたい商品です。