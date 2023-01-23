『Walkers (ウォーカーズ) Razor スリム電子イヤーマフ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 01時 43分に出品され05月03日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Walkers (ウォーカーズ) Razor スリム電子イヤーマフ



【商品説明】

・Walkerの素晴らしい製品です。

・ハンティングレンジギア、聴覚保護マフ。

・最高品質の素材を使用。



【サイズ】

高さ : 11.43 cm

横幅 : 20.32 cm

奥行 : 26.67 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。