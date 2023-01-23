『ロイヤルカナン FHN センシブル 4Ｋｇ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 07時 53分に出品され05月16日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン FHN センシブル 4Ｋｇ



【商品説明】

・栄養成分：粗タンパク（％以上）31.0%以上、粗脂肪（％以上）20.0%以上、粗灰分（％以下）7.8%以下、粗繊維（％以下）2.6%以下、水分（％以下）8.5%以下



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 44.79 cm

重量 : 4.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。