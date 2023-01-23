『ロイヤルカナン FHN センシブル 4Ｋｇ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 07時 53分に出品され05月16日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,606円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン FHN センシブル 4Ｋｇ
【商品説明】
・栄養成分：粗タンパク（％以上）31.0%以上、粗脂肪（％以上）20.0%以上、粗灰分（％以下）7.8%以下、粗繊維（％以下）2.6%以下、水分（％以下）8.5%以下
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 44.79 cm
重量 : 4.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7606円
876 入札履歴
終了
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