『ミニマルサロン メイクアップブラシ 1個入 10個セット 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 25分に出品され03月24日 12時 25分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仕上げブラシ ブラッシングは2ステップでもっとサラふわ！ホコリやフケなどを取り除いて 被毛の輝きを維持 ・静電気が起こりにくい木製本体と天然豚毛を使用しています。高密度の天然豚毛が被毛1本1本の間に入り込み、ほこりやフケなどを取り除いて被毛を輝かせます。対象動物: うさぎ・フェレット・チンチラ・モルモットなどの小動物 本体サイズ(mm): W55xD32xH100mm
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落札価格7605円
842 入札履歴
終了
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