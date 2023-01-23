『トオケミ(TOHKEMI) Captain Star マリン レインウェア キャプテンスター パーカ(#182 マリンブルー) + キャプテ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 05時 29分に出品され03月29日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トオケミ(TOHKEMI) Captain Star マリン レインウェア キャプテンスター パーカ(#182 マリンブルー) + キャプテ
【商品説明】
・カラー：マリンブルー
・サイズ : ・Mサイズ：身長165-175、チェスト88-96、ウエスト76-84 ・Lサイズ：身長170-180、チェスト96-104、ウエスト84-92 ・LLサイズ：身長175-185、チェスト104-112、ウエスト92-100 ・3Lサイズ：身長180-190、チェスト112-120、ウエスト100-108 ・4Lサイズ：身長180-190、チェスト120-128、ウエスト108-116
・フィッシング(釣り)、マリン(水産用) ウェアの新基準 。 耐油&耐寒(-25)素材により、あらゆるハードな環境に適応。 パーカタイプのジャケット+パンツの上下セット。 シーンに合わせて上下共単体でも使用できます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7605円
44 入札履歴
終了
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