『君の名は。 Blu-rayコレクターズ・エディション 4K Ultra HD Blu-ray同梱（初回生産限定版） [Ultra HD Blu-ray]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 04時 35分に出品され03月22日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,604円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Ultra HD Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2017/07/26 販売元:東宝 登録日:2017/05/10 神木隆之介 新海誠 コミックス・ウェーブ・フィルム制作作品 成田凌出演作品 夏に観たい映画 平成興行収入上位20作品（アニメ） 2010年代日本のアニメ映画 新海誠監督作品 特典:描き下ろし6面デジパック／アウターケース／ブックレット／縮刷版台本／ミニキャラシール／4K Ultra HD Blu-ray（本編＋特典映像）／特典ディスク【Blu-ray】
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落札価格7604円
447 入札履歴
終了
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