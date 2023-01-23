『君の名は。 Blu-rayコレクターズ・エディション 4K Ultra HD Blu-ray同梱（初回生産限定版） [Ultra HD Blu-ray]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 04時 35分に出品され03月22日 04時 35分に終了予定です。即決価格は7,604円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:Ultra HD Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2017/07/26 販売元:東宝 登録日:2017/05/10 神木隆之介 新海誠 コミックス・ウェーブ・フィルム制作作品 成田凌出演作品 夏に観たい映画 平成興行収入上位20作品（アニメ） 2010年代日本のアニメ映画 新海誠監督作品 特典:描き下ろし6面デジパック／アウターケース／ブックレット／縮刷版台本／ミニキャラシール／4K Ultra HD Blu-ray（本編＋特典映像）／特典ディスク【Blu-ray】