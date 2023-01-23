『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-＃4 Climax [Blu-ray]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 01時 46分に出品され03月08日 01時 46分に終了予定です。即決価格は7,604円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 趣味・教養舞台／歌劇 発売日:2023/12/06 販売元:ブシロードミュージック 登録日:2023/09/26 小山百代 ショウジョカゲキレヴュースタァライトザライブシャープ4クライマックス コヤマモモヨミモリスズコトミタマホサトウヒナタイワタハルキコイズミモエカアイバアイナイクタテルイトウアヤサノモトホタルオザキユカカドヤマヨウコ 特典:舞台楽曲集CD／歌詞カード／豪華フォトブックレット／三方背BOX／特典ディスク【Blu-ray】 解説:2023年2月25日〜28日に東京建物Brillia HALLにて開催された「少女歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-＃4 Climax」の千秋楽の模様を収録。