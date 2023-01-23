『andro(アンドロ) 卓球 レディース カヤスコート ブラック 公式試合着用可 42/Lサイズ 322222【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 29分に出品され03月29日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご注意】

商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。



各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。

同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。



数量・容量・納期についてご不明点はご注文前にご確認下さいませ。