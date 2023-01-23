『パーフェクトシャンプー 1000ml【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 09時 52分に出品され05月09日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・白 1.0リットル (x 1) S40-203N

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :215×88×88

・内容量:1 000ml