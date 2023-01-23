『GLIDiC(グライディック) フルワイヤレスイヤホン GLIDiC Sound Air TW-5100 ライトブルー SB-WS57-MR【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 15分に出品され04月18日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GLIDiC(グライディック) フルワイヤレスイヤホン GLIDiC Sound Air TW-5100 ライトブルー SB-WS57-MR



【商品説明】

・インターフェイスUSB(Type-C)ポート 防水性能IPX4 外形寸法イヤホン：約16（W）×24（D）×22（H）mm 充電用ケース：約48（W）×48（D）×33（H）mm 質量片側 約5g。

・インピーダンス16Ω 音圧感度113.1dB/mW at 1KHz Bluetooth 規格Version 5.0 （対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP）

・ドライバーユニットダイナミック型φ6mm 再生周波数帯域20Hz〜20kHz

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・充電時間イヤホン：約45分間、充電用ケース：約1.5時間※ご使用環境により異なります。





【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 19.80 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。