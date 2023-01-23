『GLIDiC(グライディック) フルワイヤレスイヤホン GLIDiC Sound Air TW-5100 ライトブルー SB-WS57-MR【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 23時 15分に出品され04月18日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLIDiC(グライディック) フルワイヤレスイヤホン GLIDiC Sound Air TW-5100 ライトブルー SB-WS57-MR
【商品説明】
・インターフェイスUSB(Type-C)ポート 防水性能IPX4 外形寸法イヤホン：約16（W）×24（D）×22（H）mm 充電用ケース：約48（W）×48（D）×33（H）mm 質量片側 約5g。
・インピーダンス16Ω 音圧感度113.1dB/mW at 1KHz Bluetooth 規格Version 5.0 （対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP）
・ドライバーユニットダイナミック型φ6mm 再生周波数帯域20Hz〜20kHz
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・充電時間イヤホン：約45分間、充電用ケース：約1.5時間※ご使用環境により異なります。
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 19.80 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ラディウス radius HP-NHA11 ハイレゾ対応イヤホン : 重低音モデル Ne VOLTシリーズ スタンダードモデル (ブラック)
¥ 7602
JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大17
¥ 7602
JVCケンウッド Victor HA-A30T 完全ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング機能 外音取込み機能 本体質量4.2g(片耳
¥ 7602
ポリー(Poly) Plantronics 40709-02-10 ドーナッツ型イヤークッション 10ペア H251 H251N H261
¥ 7602
VOICEROID2 紲星あかり
¥ 7602
HACRAY SeaHorse 骨伝導イヤホン Bluetooth 5.2 2台同時接続マルチポイント 最大12時間連続再生 IP68完全防
¥ 7602
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ
¥ 7601
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /
¥ 7601
EPOS | SENNHEISER ADAPT 130 USB II (1000913) - 有線片耳ヘッドセット USB-A接続
¥ 7601
EPOS | SENNHEISER ADAPT 130 USB II (1000913) - 有線片耳ヘッドセット USB-A接続
¥ 7601
EPOS | SENNHEISER ADAPT 130 USB II (1000913) - 有線片耳ヘッドセット USB-A接続
¥ 7601
EPOS | SENNHEISER ADAPT 130 USB II (1000913) - 有線片耳ヘッドセット USB-A接続
¥ 7601
EPOS | SENNHEISER ADAPT 130 USB II (1000913) - 有線片耳ヘッドセット USB-A接続
¥ 7601
EPOS | SENNHEISER ADAPT 130 USB II (1000913) - 有線片耳ヘッドセット USB-A接続
¥ 7601
GLIDiC TW-7100 SB-WS74-MRTW/BK(アーバンブラック) ワイヤレスイヤホン
¥ 7601
パイオニア SE-MJ553BT Bluetoothヘッドホン 折りたたみ可 ブラック SE-MJ553BT-K
¥ 7601
Maestraudio MA910S クリアーミント [グラフェンコートダイナミックドライバー&パッシブ型セラミックコートツイーターRST搭載イヤホン
¥ 7601
Maestraudio MA910S クリアーミント [グラフェンコートダイナミックドライバー&パッシブ型セラミックコートツイーターRST搭載イヤホン
¥ 7601
落札価格7603円
251 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！