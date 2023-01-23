『ハートオブクラウン第二版?基本セット?【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 39分に出品され03月31日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハートオブクラウン第二版?基本セット?
【商品説明】
・ジャンル：デッキ成長型カードゲーム
・プレイ人数：2～4人 プレイ時間：20～40分
・内容：カード360枚+説明書 １冊
・対象年齢：12歳以上
・製品名：ハートオブクラウン第二版～基本セット～
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7603円
151 入札履歴
終了
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