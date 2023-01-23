『ハートオブクラウン第二版?基本セット?【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 39分に出品され03月31日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハートオブクラウン第二版?基本セット?



【商品説明】

・ジャンル：デッキ成長型カードゲーム

・プレイ人数：2～4人 プレイ時間：20～40分

・内容：カード360枚+説明書 １冊

・対象年齢：12歳以上

・製品名：ハートオブクラウン第二版～基本セット～



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ハートオブクラウン第二版?基本セット?