『ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン 85gx24個 (ケース販売)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 12時 13分に出品され04月28日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン 85gx24個 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.4×2.9×9.7cm

・本体重量:85g



【サイズ】

高さ : 18.90 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 2.57 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。