『ドウシシャ 加湿器 ハイブリッド式 カンタン給水 湿度表示 加湿量500ml (木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳まで) タンク容量4.0【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 09分に出品され03月28日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,603円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドウシシャ 加湿器 ハイブリッド式 カンタン給水 湿度表示 加湿量500ml (木造和室8.5畳/プレハブ洋室14畳まで) タンク容量4.0



【商品説明】

・ヒーターと超音波のハイブリッド式。効率よく加湿して給水もカンタン。

・家族が集まる空間をちょうどいい湿度に保って過ごしやすく。給水カンタン、分解できてお手入れもラクラク。

・湿度を自動で管理する湿度センサー・表示機能。湿度を感知して適切な加湿量を自動で調整。

・細かく分解できて、隅々まで洗いやすい。

・適用畳数：プレハブ14畳/木造8.5畳。上から水を注ぐカンタン給水方式。

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【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 3.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。